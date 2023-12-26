Речь идет о наставнике Модерне Фьюче Рикардо Формосиньо. Когда отвечал на вопросы журналистов, у него зазвонил телефон, пишет 24 Канал.

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Внезапный звонок от коллеги

Выяснилось, что это был Жозе Моуриньо, который хотел поздравить своего бывшего ассистента с победой. Формосиньо прервал общение с журналистами и взял трубку от Моуриньо, которого по-прежнему называет "Босс".

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К слову. Формосиньо работал с Моуриньо в 2016-2020 годах как ассистент в Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме.

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