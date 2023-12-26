Донецький Шахтар завершив виступи у календарному 2023 році. Після гри проти Порту в Лізі чемпіонів (3:5) "гірники" відправились в Японію.

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Там донеччани провели товариський матч проти команди Авіспа, який мав на меті благодійну ціль. Всі виручені з матчу кошти Шахтар передав людям, які постраждали від війни в України. Наставник "гірників" Маріно Пушич розповів про організацію цієї зустрічі.

Звісно, було досить складно вирушити в дорогу одразу після гри Ліги чемпіонів і з відчуттям того, що сезон завершено. Здається, загалом ми провели в літаку 44 години, що неймовірно. Але ми знали, заради чого це робимо. Це все заради України, людей та доброї справи. Це благодійна гра. Зважаючи на реакцію і вдячність людей, дуже щасливий, що ми це зробили,

– заявив Пушич.

Першу частину УПЛ "гірники" завершили на четвертій позиції із триочковим відставанням від лідера. Проте у команди є два матчі в запасі.

За втраченими очками Шахтар ділить перше місце з Динамо. Наставник донеччан підбив підсумки осінньої частини, а також розповів про можливе підсилення взимку.

Ми вже зараз знаходимося в лідируючій частині таблиці, хоча й ділимо це положення з іншими командами. Дуже жорстка конкуренція. Відчувається значна різниця в атмосфері на стадіонах у різних турнірах, тому доводиться справлятися з цим психологічним аспектом. Це непросто, але ми продовжуємо змагатися і вже показали, що можемо домінувати й перемагати. Це досить складний чемпіонат, де чимало команд віддають перевагу грі в обороні. Ми будуємо новий Шахтар, тому потрібен час. Ми для цього докладаємо багато зусиль. Ми хочемо якомога краще розвиватися, щоб досягти високого рівня. Іноді для цього потрібна свіжа кров. Якщо ми зробимо якісь кроки на трансферному ринку, то це тому, що хочемо мати особливі якості додатково до тих, що вже маємо. Це дуже важливо. Є кілька тижнів, ми над цим працюємо. Сподіваюся, вдасться зробити так, щоб наша команда стала іще сильнішою. На нас чекає цікава друга частина сезону,

– йдеться у заяві Маріно.

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До слова, Шахтар непогано виступив у Лізі чемпіонів, набравши 9 очок в іграх з Барселоною, Порту та Антверпеном. Проте цього було недостатньо для виходу в плей-оф. Маріно Пушич підбив підсумки єврокубкового виступи восени.

Сподобалося, як ми себе презентували, як зіграли. Ми отримали чимало компліментів, топових європейських команд. Проявили себе дуже добре. Слід відзначити результати і бути реалістами. Вихід до Ліги Європи – це велике й важливе досягнення для клубу. Ми билися до останньої гри в такій складній групі, намагалися пройти далі в Лізі чемпіонів, тож можемо впевнено говорити, що для нас це успіх. Я дуже вдоволений тим, як ми грали. Слід бути реалістами. Ліга Європи – це фантастичний і дуже важкий турнір, потрібно брати до уваги команди, які грають у ньому. Якщо хтось вважає, що цей турнір легший за ЛЧ, то це не так. І я пережив це у своїй кар’єрі. Це чудовий турнір, дуже важке змагання з потужними командами. Ми гратимемо проти сильного суперника з великою історією, перемогти якого буде досить складно,

– зазначив боснієць.

Навесні "гірників" продовжать виступи вже у Лізі Європи. Першим суперником команди в 1/16 фіналу стане французький Марсель. Перша гра пройде у Гамбурзі 15 лютого, а матч-відповідь на полі Олімпіка – 22 лютого.