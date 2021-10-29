Мотор несподівано зазнав поразки від аутсайдера у Лізі чемпіонів

29 жовтня 2021 , 12:17
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Джерело:

24 канал

У четвер, 28 жовтня, відбувся матч 6-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, у якому зіграли німецький Фленсбург-Хандевітт та запорізький Мотор.

Фленсбург-Хандевітт – Мотор 34:27

Незважаючи на те, що в нашої команди перед матчем було чотири очки, а в суперника – одне, букмекери вважали фаворитом гри саме німецький клуб.

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Як виявилося, вони мали рацію. Фленсбург-Хандевітт з початку захопив ініціативу і постійно тримав різницю в рахунку в районі трьох-чотирьох м'ячів. Запорізькі гандболісти виглядали стомленими і розбалансованими, тому нічого зробити не змогли з Ванне і компанією. Комок, до речі, сьогодні не виручав при семиметрових.

Ближче до кінця гри розрив почав збільшуватися, тайм-аут від нашого тренера не допоміг.

  • 34:27 – підсумок матчу. Бухарестське Динамо виграло, Мотор програв, Порту і Барселона зіграли внічию. Боротьба за шосту сходинку в групі Ліги чемпіонів загострюється.
Автор: Юрій Семенюк