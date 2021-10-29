Фленсбург-Хандевитт – Мотор 34:27

Несмотря на то, что у нашей команды перед матчем было четыре очка, а у соперника одно, букмекеры считали фаворитом игры именно немецкий клуб.

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Как оказалось, они были правы. Фленсбург-Хандевитт с начала захватил инициативу и постоянно держал разницу в счете в районе трех-четырех мячей. Запорожские гандболисты выглядели уставшими и разбалансированными, поэтому ничего поделать не смогли с Ванне и компанией. Комок, кстати, сегодня не выручал при семиметровых.

Ближе к концу игры разрыв начал расти, тайм-аут от нашего тренера не помог.