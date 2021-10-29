Фленсбург-Хандевітт – Мотор 34:27
Незважаючи на те, що в нашої команди перед матчем було чотири очки, а в суперника – одне, букмекери вважали фаворитом гри саме німецький клуб.
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Як виявилося, вони мали рацію. Фленсбург-Хандевітт з початку захопив ініціативу і постійно тримав різницю в рахунку в районі трьох-чотирьох м'ячів. Запорізькі гандболісти виглядали стомленими і розбалансованими, тому нічого зробити не змогли з Ванне і компанією. Комок, до речі, сьогодні не виручав при семиметрових.
Ближче до кінця гри розрив почав збільшуватися, тайм-аут від нашого тренера не допоміг.
- 34:27 – підсумок матчу. Бухарестське Динамо виграло, Мотор програв, Порту і Барселона зіграли внічию. Боротьба за шосту сходинку в групі Ліги чемпіонів загострюється.