"Наші ЗСУ роблять їхню справу не те що майстерно, а прям суперово"

За словами Стаховського, у нього є певний квадрат, який він патрулює. Звісно. що саме своє місце перебування тенісист не називав.

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Все як у всіх, з тією лише різницею, що я маю бонус: великий вихід на місцеві ЗМІ. То мені дозволяється 6 годин пересуватися у вільному графіку,

– сказав спортсмен.

Сергій часто спілкується зі ЗМІ та бореться з окупантами на інформаційному фронті.

"Окрім цього, ми тут намагаємося щось перевозити, когось з‘єднувати. От зараз намагаємося частково врятувати винну індустрію", – зазначив Стаховських.

Тенісист розплів, що під час війни він має нову звичку – мало спати.

"Години 4,5 – 5. Бо ці проміжки по 6 годин такі: вдень спати якось не дуже виходить, а ввечері виходить поспати годину перед чергуванням – і потім досипаєш ще 4,5 години після нічного", – розповів тенісист.

За словами Стаховського, несподіванок під час патрулювання у нього не було. З ворогом він теж не зустрічався.

Такого чогось кардинального – ні. Москаля ще не бачив. Я поки що, як дехто каже, в нашому тилу. Що ж, кожен робить свою справу. А наші ЗСУ роблять їхню справу не те що майстерно, а прям суперово,

– заявив спортсмен.

Також тенісист розповів про знайомих спортсменів, які борються з окупантами.

"Оскільки я маю змогу пересуватись, я зустрічався з людьми. Окрім цього, у нас є окремий чат спортсменів — як тих, хто зараз з військовими, так і тих, хто просто намагається робити інформаційний опір, тиснути на свої і міжнародні федерації з тим, аби з систем міжнародних змагань видаляли росіян. Тобто кожний веде опір на своєму фронті", – додав Стаховський.