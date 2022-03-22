Молюся за тебе та твою країну, – Камбосос зворушливо підтримав рішення Ломаченка

Джордж Камбосос гідно прийняв рішення Василя Ломаченка відмовитись від поєдинку, поки у його країні триває війна. Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі підтримує українця.

Камбосос: Ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами

Австралійський боксер висловив свою думку у твітері про рішення Василя Ломаченка. Саме проти українця повинен був відбутись наступний бій Джорджа Камбососа.

До теми Ломаченко відмовився від бою з Камбососом заради захисту України, – ESPN

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі розуміє відмову українського боксера від бою у такий складний для України час. Нагадаємо, що Ломаченко ще у перші дні військових дій поповнив ряди тероборони рідного Білгород-Дністровського.

Камбосос запевнив Василя, що їх бій відбудеться у майбутньому. Австралієць назвав їх двобій справжнім поєдинком чемпіонів. Чемпіон світу підтримав Ломаченка та заявив, що буде молитись за нього та усю Україну.

Ломаченко, я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. І одного разу, коли я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог,

– написав Камбосос.

Відзначимо, що влада України дозволила Ломаченку та Олександру Усику покинути Україну заради титульних поєдинків. Але Василь відмовився кидати зброю з рук.

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