Молюся за мир в Україні, – Баюл стурбована загрозою військового вторгнення Росії

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл стурбована майбутнім України. Вона бажає своїй рідній країні миру.

Баюл: Миру – мир

Перша олімпійська чемпіонка України прокоментувала тривожні новини щодо можливого російського вторгнення. Спортсменка підтримала своїх земляків.

До речі Олімпіада – не завада Путіну напасти на Україну, якщо він захоче: доведено історією

Молюсь про мир за народ України, за моїх друзів та мою далеку родину. Миру – мир!,

– написала Баюл в інстаграмі.



Баюл опублікувала світлину в українській формі / Фото з інстаграму чемпіонки

Оксана Баюл: що відомо про спортсменку

Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 у Ліллегаммері, чемпіонка світу 1993 року, перша олімпійська чемпіонка незалежної України та єдина – у фігурному катанні.

Після перемоги на Олімпіаді 16-річна Оксана переїхала з Одеси до США, де мала тривалу професійну кар'єру в шоу.

У серпні 2021-го року вона повідомила, що відмовилася від українського громадянства.

Напередодні 30-ліття Незалежності України. Баюл опублікувала ще один пост в інстаграм, де вона поскаржилася, що президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.