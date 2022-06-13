Молюся, щоб з Ломаченком все було добре, – Хейні підтримав українця, який воює проти ворога

Девін Хейні переміг Джорджа Камбососа та став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Американець поділився думками щодо потенційного бою проти Василя Ломаченка.

Хейні: Ніхто не знає поточну ситуацію Ломаченка

Між Девіном Хейні та Джорджем Камбососом буде ще один бій. Австралійський боксер хоче взяти реванш у суперника та повернути чемпіонські пояси.

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Новий абсолютний чемпіон не став дивитись у майбутнє, але впевнений, що у другому поєдинку Камбосос буде зовсім іншим на ринзі. Тому Хейні буде складніше боксувати проти нового Джорджа.

"Подивимося. Зрозуміло, що тепер він вийде з інакшим планом на бій. Я вже переміг його, ми провели в ринзі 12 раундів, тому є відчуття, що знаю суперника. Тому другий поєдинок вже буде гіршим", – розповів Хейні.

Девін заявив, що хотів би провести бій проти Василя Ломаченка. Але наразі український боксер воює за рідну країну проти Росії. Навряд чи Ломаченко повернеться на ринг під час війни в Україні.

Хейні сподівається, що рано чи пізно зможе вийти на ринг проти українця та молиться за життя Василя, який змінив боксерські рукавички на зброю у руках.

Це бій, який ми хотіли б зробити. Сподіваюся, це станеться в майбутньому. Ніхто не знає поточну ситуацію Ломаченка. Молюся, щоб з Василем все було добре. Побачимо,

– відповів новий абсолютний чемпіон.

Реванш з Камбососом, але бажання побитись із Ломаченком