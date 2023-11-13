Чемпіонат без росіян: збірна України оголосила склад на молодіжне Євро-2023 із дзюдо

13 листопада 2023, 21:55
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Джерело:

IJF

Наша команда візьме участь у чемпіонаті Європи U23 в Німеччині. Загалом участь у турнірі візьмуть 31 збірна без представників країн-терористів.

17 листопада в німецькому Потсдамі стартує молодіжний чемпіонат Європи у віковій категорії до 23 років. Участь у ньому візьме і збірна України.

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Наша команда оголосила склад на змагання. До нього увійшли 18 спортсменів у різних вагових категоріях, серед них – по 9 чоловіків та жінок. Повний список дзюдоїстів виглядає так:

Чоловіки:

  • Назар Вісков (до 60 кілограмів)
  • Гагік Мартиросян (до 66 кілограмів)
  • Микита Голобородько (до 66 кілограмів)
  • Євген Гончаренко (до 73 кілограмів)
  • Владислав Колобов (до 81 кілограма)
  • Вадим Леонтьєв (до 81 кілограма)
  • Нікіта Юданов (до 90 кілограмів)
  • Тимур Валієв (до 90 кілограмів)
  • Олексій Єршов (до 100 кілограмів)

Жінки:

  • Маргарита Мірошниченко (до 48 кілограмів)
  • Меланія Водянна (до 52 кілограмів)
  • Аліна Шилова (до 57 кілограмів)
  • Інна Шинкаренко (до 57 кілограмів)
  • Анна Олійник-Корнійко (до 70 кілограмів)
  • Аліса Віденеєва (до 70 кілограмів)
  • Анна Козакова (до 78 кілограмів)
  • Юлія Курченко (до 78 кілограмів)
  • Руслана Булавіна (понад 78 кілограмів)

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Відзначимо, що на турнір не допущені спортсмени з Росії та Білорусі. Попри те, що Міжнародна федерація дзюдо допустила атлетів із цих недокраїн, дозвіл на участь у змаганнях не надали організатори.

Минулого року збірна України взяла чотири медалі на Євро U23 – по два срібла та бронзи. Найкращим поки виступом "синьо-жовтих" на молодіжному чемпіонаті Європи був 2003 рік. Тоді наша команда взяла 11 медалей, в тому числі два золота.

Автор: Анатолій Дерека