Чемпіонат без росіян: збірна України оголосила склад на молодіжне Євро-2023 із дзюдо
Джерело:IJF
Наша команда візьме участь у чемпіонаті Європи U23 в Німеччині. Загалом участь у турнірі візьмуть 31 збірна без представників країн-терористів.
17 листопада в німецькому Потсдамі стартує молодіжний чемпіонат Європи у віковій категорії до 23 років. Участь у ньому візьме і збірна України.
До теми Збірна України здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи-2023 з дзюдо: всі наші медалісти
Наша команда оголосила склад на змагання. До нього увійшли 18 спортсменів у різних вагових категоріях, серед них – по 9 чоловіків та жінок. Повний список дзюдоїстів виглядає так:
Чоловіки:
- Назар Вісков (до 60 кілограмів)
- Гагік Мартиросян (до 66 кілограмів)
- Микита Голобородько (до 66 кілограмів)
- Євген Гончаренко (до 73 кілограмів)
- Владислав Колобов (до 81 кілограма)
- Вадим Леонтьєв (до 81 кілограма)
- Нікіта Юданов (до 90 кілограмів)
- Тимур Валієв (до 90 кілограмів)
- Олексій Єршов (до 100 кілограмів)
Жінки:
- Маргарита Мірошниченко (до 48 кілограмів)
- Меланія Водянна (до 52 кілограмів)
- Аліна Шилова (до 57 кілограмів)
- Інна Шинкаренко (до 57 кілограмів)
- Анна Олійник-Корнійко (до 70 кілограмів)
- Аліса Віденеєва (до 70 кілограмів)
- Анна Козакова (до 78 кілограмів)
- Юлія Курченко (до 78 кілограмів)
- Руслана Булавіна (понад 78 кілограмів)
Читайте також Дев'ять медалей за два дні: українські паралімпійці запалили на старті мультиспортивного Євро
Відзначимо, що на турнір не допущені спортсмени з Росії та Білорусі. Попри те, що Міжнародна федерація дзюдо допустила атлетів із цих недокраїн, дозвіл на участь у змаганнях не надали організатори.
Минулого року збірна України взяла чотири медалі на Євро U23 – по два срібла та бронзи. Найкращим поки виступом "синьо-жовтих" на молодіжному чемпіонаті Європи був 2003 рік. Тоді наша команда взяла 11 медалей, в тому числі два золота.