Японія U-20 – Україна U-20 7:4 (1:1, 4:0, 2:3)

Шайби: 09:28 Дубський (Сидоренко) – 0:1, 13:51 Моріта (Мурасе, Танейчі) – 1:1, 21:43 Сузукі (Ова) - 2:1, 22:51 Токо (Морита – більш.) – 3:1, 26:47 Мурасе (Морита) – 4:1, 33:28 Ушио (Ова) – 5:1, 43:10 Сидоренко – 5:2, 46:13 Моріта (Танейчі, Муракосо) – 6:2, 46:47 Касаї (більш.) – 7:2, 47:16 Сидоренко – 7:3, 57:57 Сидоренко (Арцатбанов) – 7:4

У польському Битомі завершився чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В серед молодіжних збірних. У вирішальному матчі, який давав можливість підвищитися в класі, зустрілися команди України та Японії.

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Перед матчем "синьо-жовті" забезпечили собі солідний гандикап, здобувши перемоги у всіх чотирьох попередніх матчах. Тож у поєдинку проти японців підопічних Олександра Бобкіна влаштовувала навіть нічия.

Провал в останньому матчі на ЧС-2022

Проте надмірна відповідальність за результат зіграла злий жарт з українцями. Обережна гра призвела до прикрих помилок в обороні.

Рахунок у матчі відкрила збірна України – після пасу Сидоренка відзначився Дубський. Але подальший хід подій розвивався не за планом тренерського штабу "синьо-жовтих". Через низку помилок в обороні українці пропустили п'ять шайб поспіль.

Хет-трик Микити Сидоренка лише підсолодив гіркоту поразки. У підсумку підопічні Бобкіна поступилася Японії з рахунком 4:7.

Відеоогляд матчу Японія – Україна

Збірна України зі срібними медалями залишилася на наступний рік у дивізіоні 1B, а Японія виборола єдину путівку до дивізіону 1A.

Хокеїсти Південної Кореї, які в останньому матчі поступилися Польщі 2:11, покинули дивізіоні 1B. Їх місце на ЧС-2023 займе найкраща команда дивізіону 2A – Хорватія.

Всі матчі збірної України U-20 на ЧС-2022 в дивізіоні 1В