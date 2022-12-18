Японія U-20 – Україна U-20 7:4 (1:1, 4:0, 2:3)
Шайби: 09:28 Дубський (Сидоренко) – 0:1, 13:51 Моріта (Мурасе, Танейчі) – 1:1, 21:43 Сузукі (Ова) - 2:1, 22:51 Токо (Морита – більш.) – 3:1, 26:47 Мурасе (Морита) – 4:1, 33:28 Ушио (Ова) – 5:1, 43:10 Сидоренко – 5:2, 46:13 Моріта (Танейчі, Муракосо) – 6:2, 46:47 Касаї (більш.) – 7:2, 47:16 Сидоренко – 7:3, 57:57 Сидоренко (Арцатбанов) – 7:4
У польському Битомі завершився чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В серед молодіжних збірних. У вирішальному матчі, який давав можливість підвищитися в класі, зустрілися команди України та Японії.
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Перед матчем "синьо-жовті" забезпечили собі солідний гандикап, здобувши перемоги у всіх чотирьох попередніх матчах. Тож у поєдинку проти японців підопічних Олександра Бобкіна влаштовувала навіть нічия.
Провал в останньому матчі на ЧС-2022
Проте надмірна відповідальність за результат зіграла злий жарт з українцями. Обережна гра призвела до прикрих помилок в обороні.
Рахунок у матчі відкрила збірна України – після пасу Сидоренка відзначився Дубський. Але подальший хід подій розвивався не за планом тренерського штабу "синьо-жовтих". Через низку помилок в обороні українці пропустили п'ять шайб поспіль.
Хет-трик Микити Сидоренка лише підсолодив гіркоту поразки. У підсумку підопічні Бобкіна поступилася Японії з рахунком 4:7.
Відеоогляд матчу Японія – Україна
Збірна України зі срібними медалями залишилася на наступний рік у дивізіоні 1B, а Японія виборола єдину путівку до дивізіону 1A.
Хокеїсти Південної Кореї, які в останньому матчі поступилися Польщі 2:11, покинули дивізіоні 1B. Їх місце на ЧС-2023 займе найкраща команда дивізіону 2A – Хорватія.
Всі матчі збірної України U-20 на ЧС-2022 в дивізіоні 1В
- 11 грудня. Італія – Україна 0:4 (Панасенко, Сидоренко, Трахт, Ковальчук)
- 12 грудня. Україна – Польща 5:2 (Садовіков (2), Сібілевич, Коржилецький, Атаманчук)
- 14 грудня. Україна – Естонія 3:2 (Ковальчук, Дахновський, Грабовецький)
- 16 грудня. Україна – Корея 7:1 (Грабовецький (3), Трахт (2), Дубський, Садовіков)
- 17 грудня. Японія – Україна 4:7 (Сидоренко (3), Дубський)