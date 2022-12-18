Япония U-20 – Украина U-20 7:4 (1:1, 4:0, 2:3)

Шайбы: 09:28 Дубский (Сидоренко) – 0:1, 13:51 Морита (Мурасе, Танейчи) – 1:1, 21:43 Сузуки (Ова) – 2:1, 22:51 Токо (Морита - больш.) – 3: 1, 26:47 Мурасе (Морита) – 4:1, 33:28 Ушио (Ова) – 5:1, 43:10 Сидоренко – 5:2, 46:13 Морита (Танейчи, Муракосо) – 6:2, 46 :47 Касаи (больш.) – 7:2, 47:16 Сидоренко – 7:3, 57:57 Сидоренко (Арцатбанов) – 7:4

В польском Битоме завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1В среди молодежных сборных. В решающем матче, который позволял повыситься в классе, встретились команды Украины и Японии.

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Перед матчем "сине-желтые" обеспечили себе солидный гандикап, одержав победы во всех четырех предыдущих матчах. Так что в поединке против японцев подопечных Александра Бобкина устраивала даже ничья.

Провал в последнем матче на ЧМ-2022

Однако чрезмерная ответственность за результат сыграла злую шутку с украинцами. Осторожная игра привела к досадным ошибкам в обороне.

Счет в матче открыла сборная Украины – после паса Сидоренко отличился Дубский. Но дальнейший ход событий развивался не по плану тренерского штаба "сине-желтых". Из-за серии ошибок в обороне украинцы пропустили пять шайб подряд.

Хет-трик Никиты Сидоренко только подсластил горечь поражения. В итоге подопечные Бобкина уступила Японии со счетом 4:7.

Видеообзор матча Япония – Украина

Сборная Украины с серебряными медалями осталась на следующий год в дивизионе 1B, а Япония завоевала единственную путевку в дивизион 1A.

Хоккеисты Южной Кореи, которые в последнем матче уступили Польше 2:11, покинули дивизион 1B. Их место на ЧМ-2023 займет лучшая команда дивизиона 2A – Хорватия.

Все матчи сборной Украины U-20 на ЧМ-2022 в дивизионе 1В