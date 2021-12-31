Юний голкіпер Динамо став гравцем іспанського клубу
31 грудня 2021 , 11:37Читать новость на русском
Джерело:твітер Хорхе Гонсалеса
Воротар молодіжної команди київського Динамо Іларіон Тугай став гравцем іспанської Кордоби. 18-річний голкіпер виступатиме за Кордобу Б, яка грає у 5-му дивізіоні країни.
Про це повідомляє журналіст Хорхе Гонсалес. Контракт українського воротаря з Кордобою діятиме до літа 2023 року.
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Кордоба виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Очікується, що Тугай виступатиме за резервістів Кордоби, які виступають у п'ятому дивізіоні іспанського футболу.
Перша команда лідирує у четвертому ешелоні чемпіонату Іспанії.
Хто такий Іларіон Тугай
- Іларіон Тугай вважався одним із запасних воротарів юнацької та молодіжної команди Динамо. У нинішньому чемпіонаті України серед юнацьких команд він провів лише 44 хвилини у матчі з однолітками з Десни, що завершився з рахунком 9:0 на користь киян.
- Підопічні Ігоря Костюка (Динамо U-19) пробилися до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, в якому їхнім суперником стане іспанський клуб Депортіво з Ла-Коруньї.