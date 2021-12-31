Юний голкіпер Динамо став гравцем іспанського клубу

Воротар молодіжної команди київського Динамо Іларіон Тугай став гравцем іспанської Кордоби. 18-річний голкіпер виступатиме за Кордобу Б, яка грає у 5-му дивізіоні країни.

Про це повідомляє журналіст Хорхе Гонсалес. Контракт українського воротаря з Кордобою діятиме до літа 2023 року.

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Кордоба виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Очікується, що Тугай виступатиме за резервістів Кордоби, які виступають у п'ятому дивізіоні іспанського футболу.

Перша команда лідирує у четвертому ешелоні чемпіонату Іспанії.

Хто такий Іларіон Тугай