Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес. Контракт украинского вратаря с Кордобой будет действовать до лета 2023 года.

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Кордоба выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Ожидается, что Тугай будет выступать за резервистов Кордобы, выступающих в пятом дивизионе испанского футбола.

Первая команда лидирует в четвертом эшелоне чемпионата Испании.

Кто такой Илларион Тугай

  • Илларион Тугай считался одним из запасных вратарей юношеской и молодежной команды Динамо. В нынешнем чемпионате Украины среди юношеских команд он провел лишь 44 минуты в матче со сверстниками из Десны, завершившемся со счетом 9:0 в пользу киевлян.
  • Подопечные Игоря Костюка (Динамо U-19) пробились в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором их соперником станет испанский клуб Депортиво из Ла-Коруньи.