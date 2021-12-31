Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес. Контракт украинского вратаря с Кордобой будет действовать до лета 2023 года.
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Кордоба выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. Ожидается, что Тугай будет выступать за резервистов Кордобы, выступающих в пятом дивизионе испанского футбола.
Первая команда лидирует в четвертом эшелоне чемпионата Испании.
Кто такой Илларион Тугай
- Илларион Тугай считался одним из запасных вратарей юношеской и молодежной команды Динамо. В нынешнем чемпионате Украины среди юношеских команд он провел лишь 44 минуты в матче со сверстниками из Десны, завершившемся со счетом 9:0 в пользу киевлян.
- Подопечные Игоря Костюка (Динамо U-19) пробились в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором их соперником станет испанский клуб Депортиво из Ла-Коруньи.