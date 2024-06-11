Останній спаринг перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Молдова - Україна

Збірні Молдови та України зіграють товариський матч 11 червня 2024. Трансляцію спарингу у Кишиневі можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У вівторок, 11 червня, відбудеться третій товариський матч збірної України у червні. Команда Сергія Реброва у Кишиневі зіграє проти збірної Молдови, пише 24 Канал.

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Фінальна репетиція

Бій у Кишиневі стане для "синьо-жовтих" останнім перед стартом Євро-2024. Підопічні Реброва у червні вже встигли розписати нульову нічию з Німеччиною та поступитися Польщі (1:3).

Після останньої зустрічі тренер оголосив заявку збірної України на чемпіонат Європи, до якої увійшли 26 гравців. Обійшлось без сюрпризів, до списку потрапили всі ті, хто був у складі команди на спарингах.

Матч з Молдовою – останній шанс відточити схеми та комбінації перед стартом турніру. Суперник вважається нижчим за класом ніж Україна, проте здивував у кваліфікації на Євро.

Наші сусіди примудрились набрати аж 10 очок в групі з Албанією, Чехією, Польщею та Фарерськими островами. До слова, проти команди Реброва може зіграти колишній українець Владислав Бабогло. Перед відбором на Євро захисник Карпат змінив громадянство, адже народився він саме у Молдові.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Молдова – Україна можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Також пряма трансляція спарингу буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Молдова – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.