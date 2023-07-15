У широкому шпагаті: МОК звинуватив уряди європейських країн через небажання повертати росіян

Міжнародний олімпійський комітет відзначився черговою скандальною заявою. Спортивні чиновники з Лозанни вирішили відмежуватися від війни в Україні та повторюють мантру "спорт поза політикою".

Наприкінці березня 2023 року МОК зняв бан з російських та білоруських спортсменів та рекомендував міжнародним асоціаціям допустити атлетів з країн-агресорів до турнірів. Критика умиротворення терористів викликає роздратування у поважних чиновників Комітету.

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МОК: Уряди не можуть вирішувати долю спортсменів

У новій заяві Міжнародний олімпійський комітет розкритикував уряди європейських країн за втручання у справи спорту. Відповідний текст опублікувала пресслужба МОК.

"Прикро бачити, що деякі уряди не хочуть поважати більшість в олімпійському русі або автономію спорту, яку вони вимагають від інших країн і яку вони вихваляють в незліченних промовах і резолюціях ООН та Європейського Союзу. Ми не побачили від них жодного коментаря про їхнє ставлення до участі в змаганнях спортсменів, чиї країни беруть участь в інших 70 війнах, збройних конфліктах і кризах по всьому світу.

Ще більш прикро, що вони грубо нехтують дуже чіткою заявою двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини в той час, як в інших питаннях завжди підкреслюють свої тверді прохання про дотримання прав людини. Всі сторони знову чітко заявили: уряду не можуть вирішувати, які спортсмени можуть брати участь в змаганнях. Це було б кінцем міжнародного спорту, яким ми його знаємо. Всі зацікавлені сторони олімпійського руху дуже стурбовані цим", – йдеться у заяві МОК.

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Також МОК відреагував на заклики України не допустити атлетів з держав-агресорів до міжнародних змагань. Відомство Томаса Баха вчергове продемонструвало чудеса гнучкості.

"Російська сторона хоче, щоб МОК ігнорував війну. Українська сторона хоче, щоб МОК повністю ізолював усіх, хто має російський та білоруський паспорт. Обидві позиції діаметрально протилежні місії МОК та Олімпійській хартії.

МОК орієнтується в такій нерозв'язній ситуації завдяки своїм цінностям, які є його компасом. Саме тому рекомендації МОК, орієнтовані на спортсменів, стосуються його основних цінностей – миру, єдності, солідарності та недискримінації", – цитує заяву пресслужба МОК.