Близько 500 спортсменам із країн-агресорів дали "добро" на участь в Азійських іграх-2023. Міжнародні федерації тих видів спорту, які будуть представлені на цих змаганнях, самостійно визначатимуть, чи допускати росіян та білорусів до змагань, чи вказати їм на "двері". Сподіваємось, що більшість із них пригадають у цей момент фото із обстріляної окупантами України.

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Отримали допуск до змагань, але з певними обмеженнями

Усі допущені російські та білоруські атлети змагатимуться під нейтральним статусом, без національної символіки та не зможуть претендувати на медалі Ігор.

Слід виділити, що через ці Азійські ігри у Китаї росіяни та білоруси зможуть кваліфікуватись на Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі. Щоправда, ще остаточно не вирішено, чи допустять спортсменів із ворожих країн до змагань про які мріють усі олімпійці.

Відзначимо, що ці Азійські ігри повинні були відбутись ще рік тому (у 2022-му). Але були перенесені на 2023-й рік через пандемію коронавірусу.

Формат Азійських ігор схожий до Олімпіади, адже теж відбувається раз на чотири роки, де змагаються спортсмени з Азії. Але цього разу до них впишуться й представники країни-гній.

Цікавий факт! Перші Азійські ігри відбулись у далекому 1951 році у Делі (Індія). Це індійське місто приймало ці змагання ще й у 1982 році.

Вже навіть визначено господарку наступних Ігор-2026 року. Нею стане японське місто Нагоя. Змагання відбуватимуться із 19 вересня по 4 жовтня 2026-го року.

Через повномасштабне вторгнення Росія втратила усі спортивні змагання. У 2023-му році росіян та білорусів почали потрохи повертати на міжнародну арену. Однак це не стосується російського футболу. Тому у Російському футбольному союзі розглядали можливість виходу з УЄФА та переходу до Азійської конфедерації (АФК).