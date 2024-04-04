На азербайджанський килим точно не вийде олімпійський чемпіон у Токіо із вільної боротьби Абдулрашиф Садулаєв. Міжнародний олімпійський комітет не допустив нейтрального спортсмена до турніру у Баку. Про це United World Wrestling повідомив Федерації спортивної боротьби Росії, передає 24 Канал.

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МОК пішов наперекір федерації боротьби

Очільник російської федерації боротьби Міхаїл Маміашвілі запевнив, що UWW зробив усе, аби допустити Садулаєва на ліцензійний турнір в Азербайджан. Натомість МОК забрав можливість виступу у російського борця. Російські збірній вдалось швидко знайти заміну. Замість недопущеного Садулаєва на килим у Баку вийде Аліхан Жабраїлов.

Також президент федерації боротьби Росії розповів, чи будуть російські борці їхати на Олімпіаду-2024 у Париж. За його словами, російські борці планують здобути якомога більше ліцензій на Ігри у Франції, а вже потім будуть будумати, чи вирушать змагатись на Олімпійські ігри.

Відзначимо, що раніше Садулаєва не впустили на кордоні румунського Бухареста, хоча росіянин мав відкриту візу. Про це 24 Каналу повідомляв олімпійський чемпіон із України Жан Беленюк.

Слід додати, що саме цей Абдулрашид Садулаєв стояв поруч на одному заході із Владіміром Путіним. Президент Росії нагородив борця "ордєном дружби" після його перемоги на Олімпійських іграх-2016. Захід відбувся у Кремлі.

До слова. Садулаєв є одним із найтитулованіших вільників Росії. За його спиною два олімпійські "золота" (2016-го та 2020-го років). Також має цілу гору перемог та нагород чемпіонату світу та Європи. Є переможцем Європейських ігор у 2015-му та 2019-му роках.