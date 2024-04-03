Російська збірна із плавання вже точно недорахується світової рекордсменки на дистанції 200 метрів брасом. Євгєнія Чикунова прийняла рішення не їхати на Олімпіаду-2024, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Чикунова: Виставляти такі умови – це ганьба для МОК

Російська плавчиня не розуміє рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу росіян та білорусів на Іграх у Парижі. Чикунова розкритикувала таке рішення організації та запевнила, що не бачить себе у статусі нейтральної спортсменки.

Росіянка додала, що вболіватие за земляків, які відберуться на Олімпійські ігри-2024 та погодиться виступити у нейтральному статусі.

Я вважаю, що умови, коли нас не буде навіть у медальному заліку, це край. У Токіо я виступала за команду Олімпійського комітету Росії, була приналежність, а зараз взагалі нічого не буде. Виставляти такі умови – це ганьба для МОК. Вибір без вибору. Думаю, вони розуміють, що мала кількість людей на це піде,

– заявила російська спортсменка.

Чикунова зізналась, що не збирається через це закінчувати свою професійну кар'єру. Адже їй лише 19 років. Росіянка сподівається, що у майбутньому в неї ще будуть виступи на рівні Олімпійських ігор, а поки вона сконцентрується на національних змаганнях.

Відзначимо, що ця 19-річна російська плавчиня відкрито підтримала російську агресію у бік України та навіть ставила вподобайки під публікаціями на підтримку Владіміра Путіна.

Цікаво, що це вже не перший безпрецидентний випадок відмов російських спортсменів від Олімпійських ігор. Федерації боксу та гімнастики вже прийняли такі ж рішення.