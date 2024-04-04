На азербайджанский ковер точно не выйдет олимпийский чемпион в Токио по вольной борьбе Абдулрашиф Садулаев. Международный олимпийский комитет не допустил нейтрального спортсмена к турниру в Баку. Об этом United World Wrestling сообщил Федерации спортивной борьбы России, передает 24 Канал.

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МОК пошел наперекор федерации борьбы

Глава российской федерации борьбы Михаил Мамиашвили заверил, что UWW сделал все, чтобы допустить Садулаева на лицензионный турнир в Азербайджан. Зато МОК забрал возможность выступления у российского борца. Российской сборной удалось быстро найти замену. Вместо недопущенного Садулаева на ковер в Баку выйдет Алихан Жабраилов.

Также президент федерации борьбы России рассказал, будут ли российские борцы ехать на Олимпиаду-2024 в Париж. По его словам, российские борцы планируют получить как можно больше лицензий на Игры во Франции, а уже потом будут решать, отправятся ли соревноваться на Олимпийские игры.

Отметим, что ранее Садулаева не впустили на границе румынского Бухареста, хотя россиянин имел открытую визу. Об этом 24 Каналу сообщал олимпийский чемпион из Украины Жан Беленюк.

Следует добавить, что именно этот Абдулрашид Садулаев стоял рядом на одном мероприятии с Владимиром Путиным. Президент России наградил борца "орденом дружбы" после его победы на Олимпийских играх-2016. Мероприятие состоялось в Кремле.

К слову. Садулаев является одним из самых титулованных вольников России. За его спиной два олимпийских "золота" (2016-го и 2020-го годов). Также имеет целую гору побед и наград чемпионата мира и Европы. Является победителем Европейских игр в 2015-м и 2019-м годах.