"Це політизований спортивний захід": у МОК розкритикували наміри Росії провести Ігри Дружби

У МОК розкритикував наміри Росії провести Всесвітні ігри дружби у вересні 2024 року. Там наголосили, що це буде повністю політизований спортивний захід.

Міжнародний олімпійський комітет закликав скасувати Всесвітні Ігри Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія.

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У МОК засуджують дії Росії

Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей же уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід,

– сказав Бах.

Росія планує провести турнір, на якому буде представлено 27 видів спорту, включаючи баскетбол, бокс, легку атлетику, плавання, гімнастику, пляжний футбол. У Іграх зможуть взяти участь близько 10 тисяч спортсменів із 137 країн. Проведення Ігор намічено в Москві та Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, що раніше Бах висловлював бажання повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань "заради об’єднання всього світу на Олімпійських іграх".

. Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна разом з коаліцією з 35 країн бойкотуватиме Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо на них допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Бах нещодавно прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він заявив, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. "Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут", – додав він.