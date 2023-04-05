МОК допоможе обійти заборону уряду для українських спортсменів, які хочуть змагатись з росіянами

Міжнародний олімпійський комітет продовжує знецінювати війну в Україні і робити вигляд, що росіянам є місце у цивілізованому світі. Організація хоче підставити плече тим українцям, які вважають за нормальне змагатися із росіянами.

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Тим не менше, це викликало обурення в українській спільноті.

У відповідь на таке рішення Кабмін України прийняв постанову про заборону для українських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни.

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на цю вимогу. Він вважає, що уряд України порушує Олімпійську хартію і запропонував допомогу нашим спортсменам, які хочуть грати з росіянами.

У разі реалізації таке рішення буде суперечити позиції ряду українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти. Нещодавно Федерація тенісу України заявила, щотаке рішення призведе до знищення українського тенісу. МОК завжди дотримувався і буде дотримуватись своєї політики щодо захисту спортсменів. Тому якщо це буде реалізовано, спортсмени, які захочуть брати участь у змаганнях і втратять підтримку своїх національних спортивних федерацій та НОК через втручання держави, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програми підтримки спортсменів МОК,

– йдеться у заяві організації.

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Більш того, Міжнародний олімпійський комітет порівняв війну в Україні з іншими збройними конфліктами у світі. Він вважає, що попри організацію геноциду українців Росія має бути представлена у міжнародних змаганнях. Хай і під нейтральним прапором.

"Через той факт, що, на жаль, у світі надто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, як майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, попри те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту. Зараз у світі тривають 70 збройних конфліктів, воєн або криз, включаючи ситуації на Близькому Сході, Африці та Південному Кавказі. НОК у регіонах, які постраждали від цих збройних конфліктів і воєн, дотримуються принципів Олімпійської хартії. Вони не вимагають виключення спортсменів з іншої сторони збройного конфлікту чи війни та дозволяють своїм спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях без обмежень.

Одним із прикладів є Ємен. За даними ЮНІСЕФ, вісім років запеклого конфлікту, економічного колапсу та зруйнованої системи соціальної підтримки спустошили Ємен і призвели до того, що близько 11 мільйонів дітей потребують гуманітарної допомоги. Близько 2,2 мільйона дітей страждають від гострого недоїдання. Під час нещодавньої розмови з глобальною мережею комісій спортсменів, атлет з Ємену наголосив на тому, що несправедливо карати спортсменів за помилки їхніх урядів. Єменські спортсмени стикаються з труднощами і проблемами через війну в країні,

– пояснює МОК.

Росіян поки не допустили до Олімпіади

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

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Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.