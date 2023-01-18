Салах пообідав із власником ПСЖ: фанати нафантазували трансфер лідера Ліверпуля у Париж

Мохаммед Салах був помічений у компанії власника ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі. Обидва відкрито обідали в одному з ресторанів Лондона в компанії інших впливових людей.

Фанати, які побачили фото з обіду футболіста, одразу ж стали гадати, можливо, сторони обговорювали трансфер у французький клуб. Також серед ЗМІ та уболівальників фігурувала інша версія причини зустрічі Салаха та президента ПСЖ – нібито катарські бізнесмени намагаються залучити лідера Ліверпуля до процесу покупки "мерсисайдців" фондом QSI.

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Обидві версії закінчились провалом

Однак обидві версії були помилковими. Все виявилось значно простіше. Мохаммед Салах вже давно дружить із власником паризького клубу Нассером Аль-Хелаїфі. Тому давні друзі вирішили провести обід за одним столом. Що не так часто буває у їх житті через завантажений робочий графік.

30-річний лідер Ліверпуля, який має чинний контракт із англійським клубом до 30 червня 2025 року, наразі нікуди не переходить.

Салах залишається у Ліверпулі, щоб допомогти "мерсисайдцям" вибратись із кризи. У сезоні-2022/2023 гра команди Юргена Клоппа далека від ідеальної. Клуб після 19 зіграних матчів йде на незвичній для нього 9-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок.

Лише 17 січня Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон у переграванні у Кубку Англії. "Мерсисайдці" крокують в 1/16 фіналу.

Вже 21 січня підопічні німецького наставника приймуть вдома Челсі. Це може бути дебютний матч Михайла Мудрика за "аристократів".

Єгиптянин виступає у складі Ліверпуля з літа 2017 року, відколи перейшов із італійської Роми. У поточному сезоні Салах відіграв 28 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 6 результативних передач.