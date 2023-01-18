Вулверхемптон – Ліверпуль 0:1

Гол: Елліотт, 13

Перша зустріч між цими клубами закінчилась бойовою мировою 2:2. Тому Ліверпуль та Вулверхемптон вдруге зустрілись на футбольному полі в 1/32 Кубка Англії, пише 24 канал.

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"Мерсисайдці" впали у глибоку кризу, тому аж ніяк не були фаворитами у цьому протистояння. Підсумковий рахунок зустрічі це підтверджує.

Гостям вдалось ще у першій 15-хвилинці відкрити рахунок. Тьяго віддав на Елліотта, який наважився пробити з-за меж штрафного майданчика. До такого точно не був готовий голкіпер Вулверхемптона. Але і удар Елліотта був чудовим. Неймовірний гол від футболіста Ліверпуля – 0:1.

На цьому гості не зупинились. Команда Юргена Клоппа намагалась грати на швидких ногах, створюючи стрімкі атаки. М'яч вдруге побував у володіннях "вовків". Але цього разу Карвалью заліз в чималий офсайд. Тому рахунок не змінився 0:1.

Господарі відповіли небезпечним штрафним. Невіш пробив над поперечиною. Здавалось, що голкіпер "мерсисайдців" не дав м'ячу залетів під поперечину та перевів на кутовий. Про що й сигналізували футболісти Вулверхемптона. Але суддя вказав на удар від воріт.

Згодом госпорарі вдруге створили гостроту після подачі зі штрафного. Але цього разу захист Ліверпуля зіграв надійно.

Ліверпуль дотис Вулверхемптон та пробився у наступне коло Кубка Англії – 0:1.

До слова. В 1/16 фіналу Кубка Англії Ліверпуль зіграє проти Брайтона. У попередньому колі команда Роберто Де Дзербі розгромила Мідлсбро 1:5.

Вулверхемптон – Ліверпуль: відеоогляд матчу