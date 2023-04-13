Нові можливості для терористів: ще один вид спорту оголосив про допуск росіян та білорусів

Міжнародний союз тріатлоністів відкриває двері для представників РФ та Білорусі у міжнародні змагання. При цьому в організації наголосили на підтримці України.

Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні організація вирішила дозволити федераціям доспустити гравців з цих країн.

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Втім виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання певних вимог. Це відкрило для федерацій можливості дати зелене світло росіянам.

Тріатлон відкриває двері терористам

Першим дозволили спортсменам з РФ повернутися у фехтуванні. Тепер про допуск росіян і білорусів заявили у Міжнародному союзі тріатлону.

Виконком схвалив свою принципову підтримку рекомендацій МОК про повернення до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з російськими та білоруськими паспортами та скасування призупинення участі країн у змаганнях World Triathlon на початку вторгнення Росії в Україну. World Triathlon підтримує розвиток шляху для участі незалежних нейтральних індивідуальних спортсменів і офіційних осіб з російськими та білоруськими паспортами у наших видах спорту. Виконавчий комітет знову підтверджує свою солідарність з Україною у війні з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена чи офіційної особи була абсолютною умовою для їхнього повернення на змагання з тріатлону,

– йдеться у заяві.

Раніше міністри спорту 35 країн висловили тверду незгоду із можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних змагань. Серед них були Польща, США, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція.

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Поки без Олімпійських ігор

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій