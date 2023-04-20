Продовжують загравати з терористами: ще одна федерація повертає росіян у міжнародний спорт

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства дочекався ганебних рекомендацій від МОК, щоб допустити представників країн-терористок до змагань. При цьому в організації цинічно нагадали про начебто підтримку України.

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет ухвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. За цю рекомендацію одразу вхопились федерації, які шукали привід якось повернути представників терористичних країн.

Черговим спортом "внєпалітікі" стало сучасне п'ятиборство. Виконавчий орган цієї федерації вирішив дослухатись до нових рекомендацій МОК та дозволити росіянам та білорусам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

При цьому у міжнародному союзі сучасного п'ятиборства зазначили, що продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії. Організація створить "незалежну панель", яка перевірятиме росіян та білорусів на відповідність до критеріїв МОК щодо непідтримки війни.

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Нагадаємо, що рекомендації МОК стосуються лише спортсменів-індивідуалів, а не команд. При цьому участь представників РФ та Білорусі безпосередньо на Олімпійських іграх у Парижі поки не обговорювалась.