Повна солідарність з Україною: Міжнародний союз ковзанярів не поверне росіян до змагань

З початку повномасштабного вторгнення майже весь спорт проявив свою чітку позицію та відсторонив спортсменів із країни-агресорки від змагань. З часом завдяки лобіюванню Томаса Баха їх почали повертати до турнірів, проте є й ті, хто має здоровий глузд та принциповість.

До федерацій, які заслуговують на повагу, відносяться більшість зимових видів спорту. Вони з самого початку дотримуються однієї лінії поведінки та не змінюють її.

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Росіян не повернуть до змагань

Зокрема це стосується Міжнародного союзу ковзанярів (ISU). У березні 2022 року він відсторонив представників Росії та Білорусі від змагань. Напередодні початку сезону ISU знову підтвердив свою позицію та залишив у силі відсторонення.

ISU підтримує Федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення 2469, а також надаючи фінансову підтримку українським фігуристам. ISU знову заявляє про своє співчуття та солідарність з усіма, хто постраждав від війни в Україні. ISU рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну.



Рада ISU вирішила вивчити питання здійснення потенційних шляхів реалізації рекомендацій МОК. Рада продовжить стежити за ситуацією в Україні та її впливом на діяльність ISU, а також рішення та їх реалізацію у рамках Олімпійського руху. Рішення ISU 2469 залишається чинним,

– йдеться в заяві організації.

Федераціям більшості літніх видів спорту слід взяти приклад, а не прикриватися рекомендаціями МОК. Як бачимо, було б бажання...