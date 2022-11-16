Подалі від окупантів: Міжнародний паралімпійський комітет виключив зі свого складу Росію

Організація вирішила дискваліфікувати країну-агресорку зі своїх лав через війну проти України. При цьому терористи не зможуть навіть оскаржити це рішення.

Російський спорт поступово стає вигнанцем для цивілізованого світу. Більшість організацій дискваліфіковують команди та гравців з РФ або ж змушують їх грати під нейтральним прапором.

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Стосуються санкції і паралімпійського спорту. У середу в Берліні відбулася позачергова Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), на якій було ухвалено важливе рішення щодо країни-агресорки.

Комітет ухвалив рішення про зупинення членства Росії в МПК. За цю постанову проголосувало 64 члени, тоді як 39 висловились "проти". Ще 16 делегатів вирішили утриматись від голосування.

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При цьому окупанти не зможуть навіть оскаржити це рішення, бо вже не є членами організації. МПК може переглянути це рішення лише на наступній Генеральній асамблеї, яка має пройти в кінці 2023 року.

До слова, у самбо вирішили не блокувати росіян та допустити до чемпіонату світу 2022. Через це українці вирішили бойкотувати змагання.