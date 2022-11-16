Російський спорт поступово стає вигнанцем для цивілізованого світу. Більшість організацій дискваліфіковують команди та гравців з РФ або ж змушують їх грати під нейтральним прапором.

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Стосуються санкції і паралімпійського спорту. У середу в Берліні відбулася позачергова Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), на якій було ухвалено важливе рішення щодо країни-агресорки.

Комітет ухвалив рішення про зупинення членства Росії в МПК. За цю постанову проголосувало 64 члени, тоді як 39 висловились "проти". Ще 16 делегатів вирішили утриматись від голосування.

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При цьому окупанти не зможуть навіть оскаржити це рішення, бо вже не є членами організації. МПК може переглянути це рішення лише на наступній Генеральній асамблеї, яка має пройти в кінці 2023 року.

До слова, у самбо вирішили не блокувати росіян та допустити до чемпіонату світу 2022. Через це українці вирішили бойкотувати змагання.