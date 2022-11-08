Про рішення виключити російських та білоруських боксерів оголосив президент WBC Маурісіо Сулейман.

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"Усіх боксерів з Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їх громадянин не зможе змагатися за титул чемпіона WBC", – заявив Маурісіо Сулейман.

Правда поки на сайті WBC російські боксери й далі перебувають на своїх місцях в рейтингу. Однак він був оновлений ще за день до слів Сулеймана.

Окрім того, президент WBC пообіцяв, що всі українські боксери, які не мають можливості виступати, залишаються на тих позиціях, на яких вони зараз.