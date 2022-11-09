"Федерація самбо України не зареєструвала команду для участі на Чемпіонаті Світу в Бішкеку цього тижня, нація вирішила не брати участі в змаганнях. Російський та білоруським спортсменам дозволено змагатись. Загалом заявки на участь у турнірі подали 52 команди.", – йдеться в заяві Міжнародної федерації самбо (FIAS).

Варте уваги Російських та білоруських боксерів виключать з рейтингів WBC

Генеральний партнер турніру – нафтова компанія “Роснефть”, яка співпрацює з FIAS з 2013 року.

Україна вже бойкотувала Чемпіонат Європи з самбо у вересні, знову ж таки, через допущення до турніру російських та білоруських спортсменів.