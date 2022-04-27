Міжнародні партнери профінансують участь 200 українських спортсменів на турнірах серед студентів

Влітку 2022 року відбудуться масштабні міжнародні змагання серед студентів. Всесвітньо літня універсіада та європейські університетські ігри цьогоріч відбудуться без росіян та білорусів.

Росіян та білорусів відсторонять від міжнародних студентських змагань

Заступника керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров розповів про спортивні здобутки країни. Він пригадав виступ жіночої збірної з вільної боротьби.

До речі Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби

"Маємо здобутки й на спортивному фронті нашої держави. Українські спортсменки на чемпіонаті Європи з вільної боротьби вибороли дві золоті, срібну та дві бронзові нагороди.

На чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби участь у змаганнях взяли 10 українських спортсменів, вони вибороли дві бронзові нагороди. На чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків Україна посіла друге загальнокомандне місце",

– заявив він.

За словами Дніпрова, 22 та 23 квітня в Італії відбулося засідання загальновиконавчого комітету Європейської спортивної спілки (EUSA), де обговорили участь збірної України на міжнародних студентських змаганнях.

У влітку цього року заплановано дві важливі спортивні події – Всесвітньо літня універсіада та Європейські університетські ігри. Наші міжнародні партнери прийняли рішення профінансувати 200 українських спортсменів у цих змаганнях, також ними прийнято рішення відсторонити спортсменів з Росії та Білорусі від цих міжнародних змагань,

– додав він.