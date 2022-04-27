Росіян та білорусів відсторонять від міжнародних студентських змагань

Заступника керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров розповів про спортивні здобутки країни. Він пригадав виступ жіночої збірної з вільної боротьби.

До речі Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби

"Маємо здобутки й на спортивному фронті нашої держави. Українські спортсменки на чемпіонаті Європи з вільної боротьби вибороли дві золоті, срібну та дві бронзові нагороди.

На чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби участь у змаганнях взяли 10 українських спортсменів, вони вибороли дві бронзові нагороди. На чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків Україна посіла друге загальнокомандне місце",

– заявив він.

За словами Дніпрова, 22 та 23 квітня в Італії відбулося засідання загальновиконавчого комітету Європейської спортивної спілки (EUSA), де обговорили участь збірної України на міжнародних студентських змаганнях.

У влітку цього року заплановано дві важливі спортивні події – Всесвітньо літня універсіада та Європейські університетські ігри. Наші міжнародні партнери прийняли рішення профінансувати 200 українських спортсменів у цих змаганнях, також ними прийнято рішення відсторонити спортсменів з Росії та Білорусі від цих міжнародних змагань,

– додав він.