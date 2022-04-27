Росіян та білорусів відсторонять від міжнародних студентських змагань
Заступника керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров розповів про спортивні здобутки країни. Він пригадав виступ жіночої збірної з вільної боротьби.
До речі Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби
"Маємо здобутки й на спортивному фронті нашої держави. Українські спортсменки на чемпіонаті Європи з вільної боротьби вибороли дві золоті, срібну та дві бронзові нагороди.
На чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби участь у змаганнях взяли 10 українських спортсменів, вони вибороли дві бронзові нагороди. На чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків Україна посіла друге загальнокомандне місце",
– заявив він.
За словами Дніпрова, 22 та 23 квітня в Італії відбулося засідання загальновиконавчого комітету Європейської спортивної спілки (EUSA), де обговорили участь збірної України на міжнародних студентських змаганнях.
У влітку цього року заплановано дві важливі спортивні події – Всесвітньо літня універсіада та Європейські університетські ігри. Наші міжнародні партнери прийняли рішення профінансувати 200 українських спортсменів у цих змаганнях, також ними прийнято рішення відсторонити спортсменів з Росії та Білорусі від цих міжнародних змагань,
– додав він.
- Всесвітньо літня універсіада відбудеться 26 червня та триватиме до 7 липня у китайському Ченду. Ці змагання мали відбутися ще у 2021-му, проте через коронавірус турнір вирішили перенести.
- Європейські університетські ігри відбудуться з 17 до 30 липня в іспанському місті Кордова.