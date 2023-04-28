Ще 27 квітня 400 українських веслувальників із 21 області нашої країни заполонили води в Умані, де відбувається Кубок України з веслування на байдарках і каное. Такого рівня змагання там проводять уперше.
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Терористичний удар по мирному населенню в Умані
Однак вже 28 квітня спортивну атмосферу у місті окупанти перетворили у траур. Вночі росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці, де тепер повністю зруйновано весь під'їзд. Ворог випустив 23 крилаті ракети, силами нашого ППО було знищено 21 ворожий снаряд, які вилетіли з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, та 2 БпЛА.
За попередніми даними, у цьому зруйнованому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені. На місці трагедії працюють рятувальники, який шукають людей під завалами. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє 10-річних дітей, ще дев'ятеро перебувають у лікарні, одна з яких у вкрай важкому стані.
Лузан: Ви вважаєте це справедливо вирішувати питання допуску російського спорту до міжнародних змагань?
Спортивна спільнота України від самого ранку реагує на черговий терористичний обстріл. Найрізкіше на це відреагувала дворазова олімпійська призерка у Токіо-2020 з веслування на каное Людмила Лузан. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходилась лише у 300 метрів від готелю, де проживають українські веслувальники, які приїхали на Кубок України в Умань.
Лузан зізналась, що прокинулась від звуків вибухів та від того, що у номері все тряслось. 28 квітня в Умані за графіком повинні були відбутись фінали на 200 метрів. Однак через нервовий зрив Людмила відмовилась брати участь у фінальних заїздах.
Спортсменка вважає недоречним виходити на старту, коли у місті панує траур за загиблими.
Вважаю це недоречним, коли в місті траур, а ми будемо виступати після ракетної атаки, спостерігаючи як місто в паніці та скорботі. Дуже співчуваю всім родинам загиблих та поранених,
– написала Лузан.
Також олімпійська призерка звернулась до Міжнародної федерації каное із запитанням: "Ви вважаєте це справедливо вирішувати питання допуску російського спорту до міжнародних змагань?".
Почуйте. У нашій країні триває війна понад рік, український народ знищують. Це не допустимо і низько навіть для обговорення. Скільки болю і горя принесла нам ця війна. Вистоїмо і поборемо ворога. Українці незламний народ,
– додала українська каноїстка.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація веслування на байдарках та каное дослухалась до рекомендації МОК та вже найближчим часом планує ухвалити рішення щодо повернення російських та білоруських веслувальників.