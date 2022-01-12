Міжнародна федерація хокею не визнала українську Суперлігу

Міжнародна федерація хокею (IHHF) не визнає хокейну Суперлігу України, що була створена у листопаді 2021 року після скандалу з Федерацією хокею України (ФХУ).

На тлі останніх скандалів в українському хокеї там зустрілися з керівником IIHF Люком Тардіфом. Зокрема, обговорювали хокейну Суперлігу – чемпіонат України, який 7 хокейних клубів України запровадили лише минулого року. Суперліга нібито протиставляється національному чемпіонату України.

Дивіться також В Україні найамбітніша програма розбудови спортивної інфраструктури, – президент IIHF Люк Тардіф

Як зазначає ФХУ, Тардіф заявив, що "для IIHF Суперліги не існує".

"IIHF створена понад 115 років тому і точно ще років 100 проіснує. Ми існуємо завдяки тому, що найбільші ліги – НХЛ, КХЛ, європейські ліги та інші – здійснюють свою діяльність, визнаючи єдині правила IIHF. Одне з них – ґрунтовне правило: забезпечувати участь гравців у національних збірних. Хто не розуміє цього правила, не має що робити в хокеї", – сказав Тардіф.

За його словами, існування двох ліг в Україні неможливе, але обидві сторони мають піти назустріч одна одній:

Існування двох ліг в Україні неможливе. Звісно, обидві сторони мають іти на зустріч одне одному. Я готовий стати модератором у цьому процесі, але не дозволю порушувати правила. Це стосується не лише Донбасу, а й усіх інших клубів. Ми будемо сильним партнером українського хокею і Федерації хокею України.

Конфлікт Колеснікова та Федерації хокею України: що відомо