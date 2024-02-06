Фанат "картопляного дуче": FIG допустила до змагань "нейтрального" білоруса
Джерело:UkrSportBase
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) пробила чергове дно. Спортивні чиновники системно допускають до міжнародних змагань "нейтральних" атлетів, які підтримують диктаторські режими.
Перелік таких "нейтральних" спортсменів поповнив олімпійський чемпіон-2020 з білоруським паспортом Іван Литвинович. FIG дозволила улюбленцю Лукашенка брати участь у міжнародних змаганнях зі стрибків на батуті.
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Ганебне рішення FIG
За інформацією UkrSportBase, Литвинович активно підтримує політику самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Спортсмен неодноразово брав участь у пропагандистських акціях білоруського режиму.
25 лютого 2022 року на підконтрольних злочинному режиму Лукашенка ресурсах було поширено відео, на якому Литвинович закликав громадян до участі у "референдумі". Ця акція була засуджена країнами цивілізованого світу, оскільки посилювала необмежену владу "картопляного дуче".
У 2021 році він підписав лист "за мир і згоду", який мав на меті "покласти край зазіханням на білоруський спорт ззовні". За лояльність до режиму Литвинович отримав з рук Лукашенка орден "Отєчєства" ІІІ ступеня.
Крім того, у 2023 році Литвинович взяв участь у пропагандистських заходах за участю сина Лукашенка Віктора. Ця особа ще з 2020 року перебуває у санкційного списку ЄС. Після початку повномасштабного вторгнення низка країн запровадила персональні санкції до сина Лукашенка.
Литвинович разом із сином Лукашенка / білоруські ЗМІ
Допуск "нейтральних" спортсменів до Олімпіади-2024
- Нагадаємо, що у грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет ухвалив скандальне рішення, допустивши до Ігор-2024 спортсменів з російським та білоруським паспортом.
- Атлети країн-агресорів змагатимуться у Парижі в нейтральному статусі та без жодної державної символіки Росії та Білорусі.
- Представники МОК запевнили, що усі спортсмени пройдуть ретельну перевірку. Вони не повинні мати контракти з мілітарними структурами країн-агресорів та не підтримувати війну в Україні.
- Однак чиновники дуже вибірково ставляться до обмежень, допустивши низку одіозних персонажів.