Перелік таких "нейтральних" спортсменів поповнив олімпійський чемпіон-2020 з білоруським паспортом Іван Литвинович. FIG дозволила улюбленцю Лукашенка брати участь у міжнародних змаганнях зі стрибків на батуті.

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Ганебне рішення FIG

За інформацією UkrSportBase, Литвинович активно підтримує політику самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Спортсмен неодноразово брав участь у пропагандистських акціях білоруського режиму.

25 лютого 2022 року на підконтрольних злочинному режиму Лукашенка ресурсах було поширено відео, на якому Литвинович закликав громадян до участі у "референдумі". Ця акція була засуджена країнами цивілізованого світу, оскільки посилювала необмежену владу "картопляного дуче".

У 2021 році він підписав лист "за мир і згоду", який мав на меті "покласти край зазіханням на білоруський спорт ззовні". За лояльність до режиму Литвинович отримав з рук Лукашенка орден "Отєчєства" ІІІ ступеня.

Крім того, у 2023 році Литвинович взяв участь у пропагандистських заходах за участю сина Лукашенка Віктора. Ця особа ще з 2020 року перебуває у санкційного списку ЄС. Після початку повномасштабного вторгнення низка країн запровадила персональні санкції до сина Лукашенка.

Литвинович разом із сином Лукашенка / білоруські ЗМІ

Допуск "нейтральних" спортсменів до Олімпіади-2024