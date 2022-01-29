Мій світ, – Зінченко поділився чутливим фото зі своєю донькою
29 січня 2022 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко показав свою доньку Єву. Дівчинка народилася 1 серпня 2021 року.
Футболіст опублікував у інстаграмі фото їхнього первістка з журналісткою Владою Седан.
До слова Що награв, те й отримав: дочка Зінченка зустріла тата непристойним жестом – кумедне фото
"Мій світ", — прокоментував Олександр добірку свіжих фото з дочкою.
Олександрі Зінченко з донькою Євою / Фото instagram.com/zinchenko_96
Донька Олександра Зінченка / Фото instagram.com/zinchenko_96
Кар'єра Зінченка в МанСіті
- Олександр виступає за клуб АПЛ із кінця червня 2017 року. З того часу не зумів завоювати статус гравця основи. Гвардіола використовує українця для ротацій.
- Цього сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті 12 матчів у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.
- МанСіті з українським захисником впевнено йде до чемпіонства в англійській першості.