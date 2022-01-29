Футболіст опублікував у інстаграмі фото їхнього первістка з журналісткою Владою Седан.

До слова Що награв, те й отримав: дочка Зінченка зустріла тата непристойним жестом – кумедне фото

"Мій світ", — прокоментував Олександр добірку свіжих фото з дочкою.


Олександрі Зінченко з донькою Євою / Фото instagram.com/zinchenko_96


Донька Олександра Зінченка / Фото instagram.com/zinchenko_96

Кар'єра Зінченка в МанСіті

  • Олександр виступає за клуб АПЛ із кінця червня 2017 року. З того часу не зумів завоювати статус гравця основи. Гвардіола використовує українця для ротацій.
  • Цього сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті 12 матчів у всіх турнірах, де віддав 2 результативні передачі.
  • МанСіті з українським захисником впевнено йде до чемпіонства в англійській першості.