Мій Херсон вам в рот не влізе, – Беленюк похвалився новою футболкою

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк похизувався новою футболкою. На ній присутній особливий напис, який адресований окупантам.

Беленюк: Час переходити на футболки

У своїх соцмережах Беленюк показав свою нову футболку. На ній було кумедне звернення до окупантів.

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"Травень... час переходити на футболки", – написав Беленюк, виклавши фото у футболці з написом "Мій Херсон вам в рот не влізе" і зображенням кавуна.



Жан Беленюк / Фото з інстаграму спортсмена

Жан Беленюк у період повномасштабного наступу Росії допомагає українській армії, займається волонтерством та висвітлює реалії війни у своїх соцмережах.

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