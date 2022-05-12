Мій Херсон вам в рот не влізе, – Беленюк похвалився новою футболкою
12 травня 2022 , 17:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Жана Беленюка
Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк похизувався новою футболкою. На ній присутній особливий напис, який адресований окупантам.
Беленюк: Час переходити на футболки
У своїх соцмережах Беленюк показав свою нову футболку. На ній було кумедне звернення до окупантів.
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"Травень... час переходити на футболки", – написав Беленюк, виклавши фото у футболці з написом "Мій Херсон вам в рот не влізе" і зображенням кавуна.
Жан Беленюк / Фото з інстаграму спортсмена
Жан Беленюк у період повномасштабного наступу Росії допомагає українській армії, займається волонтерством та висвітлює реалії війни у своїх соцмережах.
Боротьба на інформаційному фронті
- Нещодавно в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу спортсмен розповів, як змінилося його життя після повномасштабної російсько-української війни.
- Олімпійський чемпіон зокрема займається відстороненням росіян від міжнародного спорту. Він наголосив, що представників країн-агресорів не повинно бути у світовому спорті. Борець зазначив, що російські атлети часто залучені до пропагандистських мітингів чи концертів.
- Також його "колеги по цеху" з Росії постять у своїх соцмережах пости на підтримку їхньої божевільної влади. Тому Беленюк вважає, що спортсмени також залучені в цю війну, а спорт не може бути поза політикою.
- Жан також зазначив, що весь цивілізований світ підтримує Україну та українських спортсменів. Його друзі з закордону пропонували свою допомогу з перших днів війни.
- За його словами, спортсмени з Росії продовжують мовчати, за це вони також повинні нести відповідальність, переконаний Беленюк.
- Сам же спортсмен та політик продовжує підтримувати форму. Він розповів, що тренується час від часу. Проте у перші дні про спорт навіть не думав.
- Також наш титулований атлет займається волонтерством. Він на власні очі бачив наслідки "руского міра" на Київщині. Беленюк спілкувався з місцевими жителями та висвітлював це у своїх мережах.