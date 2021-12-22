Мій чемпіон, – Марина Бех-Романчук мило привітала чоловіка з нагородою ЧС з плавання
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Михайло Романчук став автором єдиної медалі України на чемпіонаті світу з плавання. Дружина спортсмена Марина Бех-Романчук привітала чоловіка з результатом.
Романчук: Ти найкращий
Марина Бех-Романчук готується до нового легкоатлетичного сезону. Натомість її чоловік та відомий український плавець Михайло Романчук підкорює світові басейни.
До теми Українець Романчук виграв медаль чемпіону світу з плавання на короткій воді
25-річний спортсмен здобув "бронзу" на короткій воді. Переможцем став німець Флоріан Веллброк. Хоча у кваліфікації українець показав найкращий час.
Романчук приніс Україні єдину медаль чемпіонату світу у Дубаї. Дружина Михайла та відома стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук привітала чоловіка з нагородою.
Вона виклала фото Михайла у сторіс зі зворушливим текстом на своїй сторінці в інстаграмі.
Ти найкращий. Ця медаль на вагу золота і я тобою пишаюсь та чекаю вдома. Мій чемпіон,
– написала легкоатлетка.
Привітання від дружини / Скриншот із інстаграму Марини Бех-Романчук
Вдала Олімпіада Романчука
- Олімпіада-2020 стала тріумфальною для українця. Романчук приніс Україні відразу дві нагороди. 25-річний плавець став третім у запливі на 800 метрів вільним стилем. Медаль Михайла стала історичною – це перша нагорода для України у плаванні за останні 17 років. До цього з трьох поспіль Олімпіад українські плавці не привозили нагород.
- А коронну дистанцію 1500 метрів проплив другим.