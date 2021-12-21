Романчук – здобув "бронзу"

Романчук кваліфікувався у фінал чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів вільним стилем з найкращим часом 14:24.76. У фінальному запливі Михайло не зміг здобути перемогу

Варте уваги Найкращі у світі: збірна України зі стрибків у воду перемогла в медальному заліку юніорського ЧС

Український спортсмен змагався з трьома олімпійськими чемпіонами: Ахмедом Хафнауї, Флоріаном Веллброком та Грегоріо Пальтріньєрі. Після екватору запливу Романчук, Хафнауї та Веллброк "відчепили" Пальтріньєрі.

Після 900 метрів Веллброк зробив успішний ривок, залишивши Романчука та Хафнауї позаду. У підсумку німець здобув яскраву перемогу з новим світовим рекордом – 14:06.88.

Романчук та Хафнауї розіграли "срібло", яке, на жаль, дісталося представнику Тунісу.

Результати фінального запливу (1500 метрів, вільний стиль)

1. Флоріан Веллброк (Німеччина) – 14:06.88

2. Ахмед Хафнауї (Туніс) – 14:10.94

3. Михайло Романчук (Україна) – 14:11.47

Головні досягнення Романчука