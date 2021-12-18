Місто жахливе та кошмарне: знаменитий чеський хокеїст пригадав життя в Росії

Легендарний чеський хокеїст Патрік Еліаш розповів про своє життя в Росії. Дворазовий володар Кубка Стенлі був невдоволений містом на Уралі.

Заробив багато грошей та інфекцію

Еліаш у сезоні-2005/2006 під час локауту у Національній хокейній лізі (НХЛ) переїхав виступати до Магнітогорська за місцевий Металург. Він назвав місто на Уралі жахливим та кошмарним.

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Коли дізнався, що сезон повністю скасований, агент запропонував поїхати в Росію, тому що там мені відвалять багато грошей за кілька місяців. Я поїхав у хорошу команду, до Магнітогорська. Місто кошмарне, але там був чеський тренер. Місто жахливе, але хокей було першокласний,

– сказав Еліаш.

Хокеїст зізнався, що під час перебування в Росії він підхопив гепатит, який надовго вибив його з ладу. Він місяць пролікувався у лікарні у Празі, а потім ще 10 місяців не грав, намагаючись позбутися пахвинної грижі.

"Це була найважча проблема зі здоров'ям у моїй кар'єрі. Я тоді зрозумів, як швидко у твоєму житті все може змінитися", – підсумував Патрік.