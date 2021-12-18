Заработал много денег и инфекцию

Элиаш в сезоне 2005/2006 во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) переехал выступать в Магнитогорск за местный Металлург. Он назвал город на Урале ужасным и кошмарным.

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Когда узнал, что сезон полностью отменен, агент предложил поехать в Россию, потому что там мне отвалят много денег за несколько месяцев. Я поехал в хорошую команду, в Магнитогорск. Город кошмарный, но там был чешский тренер. Город ужасный, но хоккей был первоклассный,

– сказал Элиаш.

Хоккеист признался, что во время пребывания в России он подхватил гепатит, который надолго выбил его из строя. Он месяц пролечился в больнице в Праге, а потом еще 10 месяцев не играл, пытаясь избавиться от паховой грыжи.

"Это была самая тяжёлая проблема со здоровьем в моей карьере. Я тогда понял, как быстро в твоей жизни все может измениться", – подытожил Патрик.