Найближчим часом офіційні правила гри у футбол можуть зазнати серйозних змін. Федерація футболу Нідерландів висунула п'ять цікавих пропозицій з цього питання.
До теми Зіграє чи ні: Лунін поставив крапку у питанні головної інтриги фіналу Ліги чемпіонів
Генеральний секретар організації Гейс Де Йонг надіслав ідеї до ФІФА, а також ІФАБ, яка займається формуванням правил. Головними пропозиціями нідерландців є наступні пункти:
- Введення аутів за допомогою ніг
- Під час штрафного удару гравець може робити пас сам собі
- Кількість замін у матчі необмежена
- Тимчасові вилучення на 5-10 хвилин замість жовтих карток
- Чистий ігровий час – два тайми по 30 хвилин із зупинкою таймера, коли м'яч не в полі
ФІФА та ІФАБ вже ознайомлені із пропозиціями та вивчають кожен із пунктів. Перші два пункти вже тестувались у Нідерландах на юнацькому рівні.
Читайте також Земляк Чеферіна, який вже зустрічався із "джмелями": хто розсудить фінал Ліги чемпіонів-2024
Крім того, у серпні цього року в Ейндховені має пройти товариський турнір Otten Innovation Cup за участю ПСВ. Саме у цьому змаганні організатори планують застосувати всі п'ять нових правил від нідерландської федерації футболу.