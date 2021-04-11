Мирон Маркевич відмовився очолювати клуб із Польщі

70-річний легендарний наставник Мирон Маркевич хоче повернутись на тренерський місток. Фахівець відмовився очолювати польську Ягеллонію.

Несподівана відмова від Маркевича

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич отримав пропозицію від Ягеллонії. Однак поляки отримали відмову від наставника.

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Польська команда у місцевому чемпіонаті йде на 9 місці, у її активі 31 очко. Зараз Ягеллонію очолює Рафал Гжиб, який виконує обов'язки головного тренера.

Маркевич вирішив відкласти своє повернення на тренерський місток. Українські прихильники футболу знову зможуть побачити 70-річного фахівця після Євро-2020. Зараз Мирон Богданович займається роботою в УАФ, де очолює Комітет національних збірних.

Раніше Маркевич натякнув про відновлення тренерської кар'єри. Досвідчений спеціаліст хоче попрацювати в амбітному клубі. Наставник заявляв, що погодиться на роботу у клубі, який виступає у польській Екстракласі.

Тренерська кар'єра Маркевича

Львівський Рух був останнім клубом, який тренував Мирон Богданович. Однак там наставник пробув лише два місяці. За його словами, він виконав усі домовленості перед президентом команди Григорієм Козловським та покинув команду.

Перед цим Маркевич успішно тренував харківський Металіст та Дніпро. Після роботи у клубі з Дніпра фахівець почав працювати у Комітеті.

На початку кар'єри працював у луцькому Торпедо, хмельницькому Поділлі та львівських Карпатах, з якими вийшов до фіналу Кубка України у 1993 році та здобув "бронзу" чемпіонату України у сезоні-1997/1998 років. Очолював також Кривбас, Металург та російський Анжі.