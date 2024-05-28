Львівські Карпати здобули срібні нагороди Першої ліги та вибороли право в наступному сезоні грати в УПЛ. Проте на тренерському містку "левів" відбудуться зміни.

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Остап Маркевич пояснив виїзд з України

За повідомленням ТаТоТаке, син головного тренера Карпат Мирона Маркевича у середині травня виїхав з України та фактично не працює в клубі. Остап Маркевич не був присутнім на двох останніх поєдинках львів'ян.

Як повідомив Маркевич-молодший, наразі він перебуває в Іспанії. Там мешкає сім'я тренера і йому потрібно було оформити певні документи. Він виїхав з України на законних підставах та планує незабаром повернутися.

Остап Маркевич розглядає пропозиції роботи головним тренером від українських та закордонних клубів. Хоча він не виключає, що залишиться в структурі Карпат, але на новій посаді.

Тренерська кар'єра Маркевича-молодшого