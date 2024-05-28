Львівські Карпати здобули срібні нагороди Першої ліги та вибороли право в наступному сезоні грати в УПЛ. Проте на тренерському містку "левів" відбудуться зміни.
Читайте також "Леви" не утримали лідерство: Інгулець – чемпіон Першої ліги з футболу
Остап Маркевич пояснив виїзд з України
За повідомленням ТаТоТаке, син головного тренера Карпат Мирона Маркевича у середині травня виїхав з України та фактично не працює в клубі. Остап Маркевич не був присутнім на двох останніх поєдинках львів'ян.
Як повідомив Маркевич-молодший, наразі він перебуває в Іспанії. Там мешкає сім'я тренера і йому потрібно було оформити певні документи. Він виїхав з України на законних підставах та планує незабаром повернутися.
Остап Маркевич розглядає пропозиції роботи головним тренером від українських та закордонних клубів. Хоча він не виключає, що залишиться в структурі Карпат, але на новій посаді.
Тренерська кар'єра Маркевича-молодшого
- Остап Маркевич розпочав тренерську діяльність в Іспанії. Там він працював з юнацькими командами Вільярреалу.
- Влітку 2019 року повернувся в Україну, де спочатку тренував Агробізнес, а згодом Чорноморець. Обидві команди тоді грали у Першій лізі.
- У серпні 2020 року очолив Маріуполь, з яким досить плідно працював до початку повномасштабної агресії.
- Потім нетривалий час тренував польську Радуню, а влітку 2023 року приєднався до тренерського штабу свого батька у львівських Карпатах.