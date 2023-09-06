Ставка на вихованців: Карпати створюють патріотичний проєкт, якому заздритимуть клуби УПЛ
Джерело:офіційний сайт Карпат
Керівництво львівських Карпат будують перспективний та серйозний футбольний проєкт. "Леви" вже оголосили про створення селекційного відділу, який буде шукати талановитих футболістів.
Одразу декілька спеціалістів будуть шукати футболістів, які у майбутньому стануть новими лідерами першої команди Карпат. Одним із таких скаутів, хто буде виконувати подібну роботу, буде легендарний колишній гравець "зелено-білих" Михайло Кополовець. Він буде відповідати за регіон Закарпаття.
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Маркевич: Хочемо вибудувати чітку ієрархію, основою якої будуть власні вихованці
Це дозволить львівському клубу значно зекономити на трансферах із інших клубів. Адже зроблять ставку на власних вихованців, яких у майбутньому можна буде продати у європейські чемпіонати та ще при цьому солідно заробити.
Карпати вже у Першій лізі роблять те, чим так професійно не займаються у деяких клубах УПЛ.
Головний тренер "левів" Мирон Маркевич запевнив, що клуб на вірному шляху, аби у майбутньому покластись на своїх вихованців.
Клуб має розвиватися комплексно. Функціонування власного селекційного відділу є важливою складовою якісної роботи. Ми зацікавлені у системному розвитку клубу і прагнемо працювати на перспективу. Хочемо вибудувати чітку ієрархію, основою якої будуть власні вихованці,
– сказав легендарний наставник.
Наприклад, влітку 2023-го львівський клуб відзначився шаленим трансферним потоком новачків. Все це зроблено для того, аби вже у сезоні-2023/2024 показати позитивний результат та підвищитись в УПЛ. Нещодавно ще й з'явився інсайд, що Карпати хотіли підписати одного з найкращих легіонерів першості із Дніпра-1 Домінго Бланко. Але львів'янам не вдалось переконати дніпрян.
Паралельно молодь із Карпат-2 набуватиме досвіду у Другій лізі країни, аби у найближчому майбутньому вже феєрити у першій команді "левів". А завдяки скаутському відділу через деякий час Карпати зможуть бути тим клубом, якому заздритимуть інші.
- Наразі "зелено-білі" роблять усе, аби втілити у реальність поставлену ціль. Після 6-ти турів Карпати одноосібно очолюють групу "А" (16 очок), випереджаючи другу Ниву Бузову на 2 бали.
- У попередньому турі підопічні Маркевича обіграли вдома Епіцентр 2:0. Обидва голи у свій актив записали новоспечені футболісти "левів" – Крістіан і Віталій Равлик.
- У наступному поєдинку Карпати зіграють на виїзді проти Агробізнеса – колишнього клубу Равлика, який відбудеться 9 вересня у Волочиську.