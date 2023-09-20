Підопічні Патріка ван Леувена спромоглись лише на один гол при рахунку 0:1 на користь Порту. Кевін Келсі зрівняв цифри на табло у першому таймі. Однак ще до перерви гості з Португалії ще двічі засмутили голкіпера Дмитра Різника.

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Вірт: Молодим футболістам Шахтаря треба задуматись

Рахунок 1:3 протримався до фінального свистка, який зафіксував першу перемогу Порту.

Поразку Шахтаря прокоментував колишній футболіст донеччан Юрій Вірт, який "проїхався" по команді. Найбільше дісталось молодим гравця, а зокрема Артему Бондаренку та Георгію Судакову. До слова, останнього дуже активно вже сватають у Європу.

На думку Вірта, молоді гравці донецького клубу спіймали "зіркову хворобу" та почали менше викладатись на футбольному полі.

Колишній воротар "гірників" звернувся до футболістів Ван Леувена.

Молодим футболістам Шахтаря треба задуматись. Здається, що вони трошки злетіли, зігравши пару матчів за збірну і в Лізі чемпіонів, та вважають себе зірками. Видно, що в них не те відношення, як раніше. Вони думають, що на класі будуть обігравати команди в УПЛ, але класу їм не вистачає, а самовіддачі на 100% немає. Їм треба опуститися на землю, працювати і доводити, що вони дійсно хороші гравці. Я маю на увазі Бондаренка, який отримує червоні, а потім місяць не грає, того ж Судакова,

– заявив колишній тренер Вереса.

Відзначимо, що нідерландський тренер Шахтаря здивував стартовим складом на матч проти Порту. Щодо тих, у кого у Вірта були претензії, то Судаков провів увесь матч першого туру, а Бондаренко вийшов із заміни на 65-й хвилині, коли змінив Келсі.

У поточному сезоні Бондаренко зіграв за "гірників" 4 матчі, у яких віддав одну гольову передачу. Судаков провів стільки ж поєдинків, як його одноклубник, але забив один гол.

До слова, Юрій Вірт до середини червня 2023 року був головним тренером рівненського Вереса, з яким пройшов увесь шлях до УПЛ. Тепер є експертом УПЛ ТБ.

Зверніть увагу! Свій наступний матч у груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар проведе 4 жовтня, коли гостюватиме на полі бельгійського Антверпена. Перед цим "гірники" зіграють два поєдинки УПЛ (проти Руха і Ворскли) та гра 1/8 фіналу Кубка України проти Вереса.