Я за те, щоб збірна України їхала грати в Росію, – Мирон Маркевич
Джерело:Tribuna.com
Український футбольний фахівець – Мирон Маркевич, повідомив свою думку з приводу відмови від виступів України на чемпіонаті Світу з пляжному футболу, який пройде в Росії.
Маркевич вважає, що збірній України з пляжного футболу все ж варто їхати в Москву на чемпіонат світу. Збірна вийшла на ЧС, але стало відомо, що УАФ і Асоціація пляжного футболу заборонили команді брати участь.
Про головне Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу
Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто грати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше, що у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати і показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову,
– сказав він.
"Українці обурюються, що ми їдемо на турнір до Росії, яка веде проти нас війну? Тут теж є своя правда. І ті праві, і ті мають рацію. Але можна ж поїхати і виграти чемпіонат. Я не брав участі в прийнятті цього рішення", – заявив Мирон Богданович.
Україна не поїде на ЧС з пляжного футболу: що відомо
- Чемпіонат світу-2021 пройде в Москві з 19-го по 29 серпня. У турнірі візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюріху.
- Збірна України посіла друге місце у європейському відборі. Вона стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
- Команді обіцяли призові за вихід на Мундіаль. Зокрема, віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України та заявив про мету для команди від керівництва асоціацій – здобути путівку на чемпіонат світу у Росії.